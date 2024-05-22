ADM-160 MALD является ракетой-приманкой, оборудованной системой радиоэлектронной борьбы.

Новая фотография подтверждает использование старого советского МиГ-29 в качестве платформы для запуска приманок ADM-160 MALD, о вероятном применении которых на фронте уже давно пишут СМИ. Об этом сообщает The War Zone.

На представленном фото можно видеть одноместный МиГ-29, который выполняет полет на низкой высоте. Ракеты ADM-160 MALD установлены на двух пилонах, расположенных под крыльями истребителя.

Никаких других ракет или бомб самолет не несет, хотя между воздухозаборниками прикреплен внешний топливный бак. Дата и место фотографии неизвестны.

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"Мы также подробно исследовали, какой именно вклад MALD делает в украинские военные усилия. Работая на небольшом турбореактивном двигателе, это оружие летает по заранее запрограммированным маршрутам, в том числе зависая над целевыми районами. Таким образом, они могут отвлекать и сбивать с толку российскую противовоздушную оборону, предоставляя украинским ракетам больше шансов достичь своих целей", - рассказали в издании.

ADM-160 MALD - справка

ADM-160 MALD (Miniature Air Launched Decoy) является ракетой-приманкой, оборудованной системой РЭБ. Ее разработали в Соединенных Штатах Америки. Это фактически небольшая авиационная крылатая ракета, носителями которой выступают многие западные самолеты. От боевых ракет ее отличает использование специальной полезной нагрузки в виде средств постановки помех.

MALD может имитировать различные воздушные цели. Использование приманки в сочетании с боевыми ракетами, такими как Storm Shadow, может существенно повысить эффективность преодоления российской ПВО благодаря перегрузке последней.

Украина получает новое авиационное вооружение

Ранее стало известно, что Франция передала Киеву новые управляемые авиабомбы AASM и Вооруженные силы Украины уже начали их активно использовать на фронте.

На одном из видео можно видеть, как такой боеприпас запускают с украинского истребителя Су-27. Также сообщалось, что под AASM адаптировали украинские МиГ-29 и Су-24.

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