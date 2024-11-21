В Украине нет алгоритма отработки по МБР, отметил аналитик.

Удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой может быть испытанием РФ нового типа оружия.

Таким мнением поделился военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона. Как отметил специалист, он не может утверждать, что речь идет именно о ракете "Рубеж", потому что подтвердить это могут только официальные источники после выводов соответствующей экспертизы.

В то же время он прокомментировал характеристики ракеты "Рубеж". Вес ее боевой части (взрывчатого вещества) - 1200 кг, что соответствует мощности 2,5 единицы "Искандер-М" или равен примерно полторы ракеты Х-22, боевая часть которой - 960 кг. Подтвержденная дальность полета МБР - 2 тыс. километров, но по проектным характеристикам она может достигать 6 тыс. километров.

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По словам Коваленко, ее испытания были приостановлены в 2018 году, когда в РФ был сделан акцент на продолжении проекта ракетного комплекса "Авангард" и разработке стратегического ракетного комплекса "Сармат", как "основной межконтинентальной баллистической ракеты будущего".

"Сармат" не является эффективным, он недоделанный, и испытания его продолжаются, несмотря на то, что он принят на вооружение. Но "Авангард" надо куда-то ставить, поэтому я удивлюсь, если они начали какие-то новые этапы испытания Р-26 "Рубеж" для того, чтобы устанавливать на них "Авангард"...", - сказал Коваленко.

По его словам, пока неизвестно, может ли Украина сбивать ракеты "Рубеж" - в Украине на сегодня не было ни одного случая сбития вооружения с такими характеристиками.

"То есть, это - уникальный случай... Могу сказать - у нас есть различные меры перехвата, в том числе ЗРК Patriot и SAMP/T, но как они отработают по таким целям - неизвестно. И, соответственно, проблематичность заключается вот в чем. Не исключаю, они даже будут иметь возможность перехватить эту ракету, но для каждой ракеты с ее характеристиками есть свой алгоритм противодействия", - подчеркнул обозреватель.

Он добавил, что для каждого зенитного-ракетного комплекса есть своя последовательность действий для перехвата дозвуковой цели, сверхзвуковой баллистической, аэробаллистических целей и тому подобное:

"У нас на сегодня не отработан на реальном опыте даже алгоритм перехвата такой ракеты, но это не значит, что ее невозможно перехватить".

Он напомнил, что когда по Киеву был запущен российский "Кинжал", то Patriot, который в то время появился в столице Украины, с первого раза перехватил цель, даже не имея ни соответствующего алгоритма, ни опыта.

Коваленко также не исключает, что предупреждение для прекращения работы иностранных дипломатических представительств связано именно с информацией о возможном использовании МБР "Рубеж". Он объяснил свое предположение тем, что посольства, работающие в Украине во время войны, трудно напугать "просто массированными обстрелами", один из которых состоялся 17 ноября, а предыдущий - 26 августа.

По мнению обозревателя, скорее всего, информация была о применении какого-то нового типа вооружения - межконтинентальной ракеты, которая может быть носителем ядерного оружия.

Как отметил Коваленко, использовать "Рубеж" без ядерной боевой части очень дорогое "удовольствие".

"Если она используется с осколочно-фугасной боевой частью весом 1,2 тонны, что равно 2,5 "Искандерам", но стоимость этой ракеты ("Рубеж", - УНИАН) в десятки раз больше. Это то же самое, что использовать стратегический самолет Ту-160 стоимостью до 1 млрд долларов для того, чтобы сбрасывать управляемые авиационные бомбы ФАБ-500, что может сделать фронтовой бомбардировщик Су-34 за 40 млн долларов. То есть, сравниваем функционал и стоимость", - отметил Коваленко.

Российская межконтинентальная ракета ударила по Днепру - что сообщалось

Напомним, утром 21 ноября российские войска атаковали Днепр ракетами различных типов. В частности, по данным Воздушных сил ВСУ, из Астраханской области РФ была запущена межконтинентальная баллистическая ракета.

Эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко считает, что удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой Р-26 "Рубеж" является бессмысленным из-за очень большой минимальной дальности полета и огромной стоимости одной единицы - 50 млн долларов.

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