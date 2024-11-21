При этом специалист отметил, что такую ракету не может сбить даже система Patriot.

Удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой Р-26 "Рубеж" является безумием из-за очень большой минимальной дальности полета и огромной стоимости одной единицы - $50 млн.

Об этом в интервью журналистам сказал эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко. Он отметил, что его удивляет такой факт: минимальная дальность полета этой ракеты 2 тыс. км, в то время, как точка ее потенциального пуска - менее тысячи километров.

"То есть, как они собирались стрелять в целом, это идея клинического идиота Дмитрия Рогозина, который был вице-премьером ВПК в РФ, и которого сняли за провал большинства их военных программ. В целом это ракета межконтинентальная баллистическая, стрелять такими по стране-соседу, это что-то за гранью нормального смысла", - подчеркнул эксперт.

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В то же время, по его словам, Украина не имеет защиты от такой ракеты, против нее не работает даже американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.

"Стартовая масса ракеты "Рубеж" - 43-50 тонн. Для сравнения - стартовая масса ракет "Искандер", "Кинжал" - 3,8 тонны, в 10-15 раз меньше", - пояснил специалист.

В то же время он добавил, что использование таких ракет в РФ ограничено, потому что стоимость каждой единицы - от $50 млн ("Искандера" - $10 млн). С такими ракетами как "Рубеж" могут бороться американские комплексы THAAD.

"Если такая ракета будет использована, то это будет один, максимум два раза, или в далекой перспективе, когда будет серийное производство такого типа ракет. А для этого надо построить завод для их выпуска. Потому что эта ракета не была взята на вооружение и не включена в их ракетную программу. Поэтому много их в РФ нет", - сказал Романенко.

Он добавил, что из-за очень высокой стоимости у россиян не хватит мощностей массово производить такое вооружение. "Кроме того, нужно будет снять ядерную боевую часть, все оборудование, переделать ракету на обычную с фугасной боевой частью, а результат... (сомнительный - УНИАН)", - считает эксперт.

По данным Романенко, один из комплексов THAAD был развернут в Израиле, когда по нему из Ирана был нанесен удар ракетами средней дальности, которые не были межконтинентальными.

По информации Романенко, РФ пока не имеет на вооружении ракеты средней дальности, но планирует наладить их производство. Об этом свидетельствуют, в том числе спутниковые снимки, на которых зафиксировано, что в России расширяют заводы, которые выпускали топливо и двигатели для такого типа ракет.

Удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой

Утром 21 ноября российские войска атаковали Днепр ракетами различных типов. В частности, по данным Воздушных силы ВСУ, из Астраханской области РФ была запущена межконтинентальная баллистическая ракета. Кроме того, на Днепр летели аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", запущенная с истребителя МиГ-31К над Тамбовской областью РФ, а также семь крылатых ракет Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков - Волгоград).

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