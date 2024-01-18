Военным не нужны бракованные дроны, говорит специалист.

Идея Минцифры, чтобы украинцы массово на дому собирали дроны для фронта, является сомнительной по целому ряду причин. Об этом в интервью "Фокусу" заявил украинский военнослужащий, эксперт по связи и радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Он отметил, что повышение технической подготовки украинцев — это правильный посыл, как и сама идея привлекать граждан к обороне страны работой в тылу. Но в том, что касается изготовления дронов в домашних условиях, эксперт видит ряд сложностей.

"Военным на фронт нужно поставлять дроны достаточно высокого качества, потому что очень много идет брака, мы сейчас с этим столкнулись. И если БПЛА будет делать по одной-три штуки непонятно кто, то потом, возможно, военные потратят куда больше средств, чтобы их переделать, проверить и убедиться в их качестве", – говорит Бескрестнов.

Видео дня

Вторая проблема, по его словам, заключается в экономической целесообразности.

"Производители, изготавливая дроны, закупают детали оптом. Если же частное лицо будет покупать в интернете один, два или три экземпляра, то никогда в жизни не получит на выходе цену, которая будет хотя бы приблизительно конкурентной", – объясняет "Флэш".

Он подчеркнул, что экономически будет разумнее расширять масштабы промышленного производства дронов, чем покупать более дорогие "домашние" дроны.

Однако идею все же можно реализовать, считает военный, если государство само будет закупать комплектующие крупными партиями, а потом домашним умельцам будут выдавать их в нужных объемах. Однако это не решает проблему закупки некоторых инструментов, которые понадобятся для изготовления дронов на дому. Не каждому человеку будет по карману такая покупка.

Украинцев призывают собирать дроны на дому

Как писал УНИАН, в декабре президент Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует произвести миллион дронов для потребностей фронта. В правительстве заверили, что промышленности эта цифра под силу.

Но, поскольку дронов много не бывает, на прошлой неделе министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал украинцев пройти бесплатное обучение и собирать FPV-дроны дома в рамках программы "Народный дрон".

"Это инженерный курс, который научит вас, как собрать 7-дюймовый FPV-дрон дома. Во время обучения получите доступ к лекциям, будут Zoom с лекторами, перечень компонентов и мастхэв инструментов и материалов, которые надо приобрести, а также доступ к сообществу инженеров, где можно советоваться и задавать вопросы", - написал Федоров.

Вас также могут заинтересовать новости: