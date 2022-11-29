Он заверил, что Германия продолжает поддерживать Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поставить Украине дополнительные зенитные танки Gepard.

Такое заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с мировыми финансово-экономическими организациями, пишет CNN. Также сегодня он провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого политики обсудили российские авиаудары по гражданской инфраструктуре, водо- и электроснабжению.

Шольц осудил продолжающиеся обстрелы и заверил Украину в дальнейшей краткосрочной помощи.

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"Президент Украины выразил благодарность Германии за всестороннюю поддержку в денежном выражении, а также в плане поставок оружия, потому что артиллерия и системы ПВО, которые мы предоставляем, имеют очень существенное влияние на способность Украины гарантировать свою целостность и суверенитет", - сказал Шольц журналистам.

Он отметил, что Германия продолжает поддерживать Украину, включая противовоздушную оборону и долгосрочную реконструкцию.

Также канцлер отметил, что немецкое предложение своей системы ПВО Patriot для Польши не было снято с обсуждения.

Танки Gepard

Немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка предназначена для защиты бронетанковых колонн на марше и стационарных объектов от атак с вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах, в том числе в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия.

В середине ноября в посольстве Германии в Украине сообщали, что страна уже поставила украинской армии 30 таких установок.

По словам официального представителя правительства Штеффена Хебестрейта, Германия предоставила Украине краткосрочную финансовую помощь для ремонта энергетической инфраструктуры в размере около 56 миллионов евро. Также страна поставляет Украине более 350 генераторов.

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