Важны в условиях боя не только скорость и маневренность этих танков, но и защита экипажа.

Танк Leopard - разработка немецкого концерна, за основу взяли четыре самые важные характеристики - защита, маневренность, огневая мощь и система управления огнем.

"Леопард" оснащен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой и двумя пулеметами в разных частях конструкции. Экипаж танка - четыре человека. В сюжете "Сніданку з 1+1" военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, в чем преимущества такой техники для Украины.

"Их произведено более 2 тысяч, кроме того, к ним на сегодня производятся запчасти. Это тоже важный момент с точки зрения их технического обслуживания. В Польше развернута их ремонтная база", — говорит он.

Еще одно преимущество танков Leopard - горючее. Двигатели неприхотливы, для них не нужно использовать специальных смесей или специализированных компонентов. Отмечает Мусиенко еще один момент - то, что у них дизельные двигатели.

И это еще не все: особенно важны в условиях боя не только скорость и маневренность, но и защита экипажа. "Они имеют хорошую броню, имеют дальность выстрела до 5 км, способные вести боевые действия в любое время суток и при любых погодных условиях", — говорит эксперт.

"Леопарды" создавались, чтобы бороться с советскими танками, которые использует наш враг. Вес такого танка - от 50 до 66,5 т в зависимости от модификации, но это не проблема на территории Украины, отмечает военный эксперт.

А вот заменить Leopard почти нечем, ведь этот танк больше всего подходит для ведения боя в наших ландшафтах.

Танки Leopard для Украины

Издание Spiegel вечером 24 января сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц согласился на передачу Украине боевых танков Leopard после многомесячных дискуссий с союзниками.

По информации канала ABC News, 12 стран-участниц "Рамштайна" согласились на передачу около 100 немецких танков, в том числе – Польша, Финляндия, Дания, Нидерланды и Испания.

Кроме того, появилась информация, что уже на этой неделе США могут объявить о передаче "значительного количества" боевых танков Abrams.

25 января стало известно, что Германия одобрила реэкспорт танков Leopard 2 в Украину из стран-партнеров. Также в правительстве ФРГ подтвердили, что отправят Украине одну роту танков Leopard 2 (14 единиц) из собственных запасов.

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