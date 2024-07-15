Уже в эти выходные помощь от Испании прибудет в Польшу.

Испания объявила о передаче нового пакета помощи, в который вошли 10 танков Leopard 2А4, экскаваторы и большое количество противотанковых ракет, сообщает Министерство обороны страны.

"Начата мультимодальная транспортировка 10 боевых танков Leopard 2A4 в Украину после завершения капитального ремонта, наладки и процесса готовности и прохождения соответствующих испытаний для проверки на полную работоспособность", - говорится в сообщении.

Там также добавили, что новая партия помощи прибудет в Польшу уже в эти выходные, после чего они будут поставлены украинским военным. В министерстве также отметили, что учитывая эту партию, Испания передала Украине в целом 20 танков Leopard 2A4 и планирует передать еще одну партию в течение второй половины 2024 года.

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Помощь Украине от союзников: последние новости

Накануне президент США Джо Байден объявил о передаче Украине нового большого пакета вооружения. В частности, в него вошли батарея Patriot, боеприпасы к NASAMS, HIMARS, противотанковые системы Javelin, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.

По данным СМИ, Германия тайно передала Украине огромный пакет военной помощи, в который вошла тяжелая бронетехника.

Тем временем Италия объявила о значительном увеличении военной помощи Украине в следующем году. Речь идет о доле Италии в 40 миллиардах долларов помощи Украине, которую обсуждает НАТО.

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