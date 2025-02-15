Еще одна европейская компания наладит в Украине выпуск оружия

Украинская оборонная промышленность уже длительное время сотрудничала с французской Thales.

Французская оружейная компания Thales и "Укроборонпром" договорились о создании совместного предприятия (СП).

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин. Он детализировал, что новосозданное предприятие будет специализироваться на создании передовых технологических решений для усиления ПВО, радаров, средств РЭБ, тактической связи и оптико-электронных систем.

"Украинская оборонная промышленность уже длительное время сотрудничала с Thales, и я рад, что это сотрудничество углубляется до создания СП", - прокомментировал договоренность министр.

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Он поблагодарил французских партнеров за поддержку украинской оборонки и смелость работать в Украине.

Напомним, что в Украине уже работает немецкий оборонный концерн Rheinmetall.

Сотрудничество с Thales

Летом прошлого года стало известно, что компания Thales, специализирующаяся на оборонном оборудовании, на выставке Eurosatory подписала три соглашения с представителями украинской промышленности под эгидой Министерства вооруженных сил Франции и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Тогда отмечалось, что соглашения направлены на усиление оперативной поддержки фронтовых операций Вооруженных сил Украины и укрепление местного оборонного потенциала.

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