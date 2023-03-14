Европейские оружейники недоумевают, почему правительства не размещают у них заказы, когда Украина отчаянно нуждается в снарядах.

Европейские правительства должны удвоить заказы на производство боеприпасов, чтобы удовлетворить военные потребности Украины. Об этом заявил глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер в интервью для Bloomberg.

"Мне нужны заказы. Без заказов я ничего не буду производить. В любой нехватке боеприпасов виновата не оборонка. Промышленность может предоставить то, что необходимо", – заявил он.

По словам Паппергера, в этом году линии по производству боеприпасов концерна Rheinmetall будут загружены на две трети своей мощности. И это после многочисленных заявлений украинских и европейских официальных лиц о важности артиллерии для победы в войне.

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Ранее министр обороны Украины Алексей Резников запросил у стран-партнеров поставки 250 000 снарядов в месяц.

"Для достижения такой скорости [производства] необходимо удвоить пропускную способность [производственных линий] в Европе", — заявил глава Rheinmetall.

Паппергер отметил, что Европа и США способны производить гораздо больше оружия, чем Россия, поэтому, если они действительно захотят победы Украины, то РФ непременно потерпит поражение.

Поставки западного оружия в Украину – последние новости

Согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира, Украина стала третьим крупнейшим покупателем оружия в мире по итогам прошлого года. Опередили Украину только Индия и Катар.

На полигонах Европы продолжается обучение украинских экипажей на танках Leopard 2, которые передали страны-партнеры. Известно, что скоро подготовленные танкисты вместе с боевыми машинами прибудут в Украину.

Сегодня стало известно, что за прошлый год Украина получила от Дании 20 противокорабельных ракет Harpoon Block 2. Благодаря этому в том числе летом прошлого года ВСУ смогли отогнать российских флот от черноморского побережья Украины.

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