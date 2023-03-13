В частности в Европе Киев идет на первом месте по этому показателю.

Украина в 2022-м году вошла в тройку крупнейших импортеров оружия в мире. Согласно информации Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), это стало возможно благодаря большой военной помощи западных партнеров.

Опередили Украину только Катар и Индия. Также Киев улучшил свою позицию в этом рейтинге, если брать во внимание период пятилетний период, за который на Украину пришлось 2% мирового импорта вооружений.

"Благодаря военной помощи со стороны США и многих европейских государств после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Украина стала третьим крупнейшим импортером основных видов вооружений в 2022 году (после Катара и Индии) и 14-м крупнейшим импортером за 2018-22 годы", - говорится в исследовании.

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SIPRI отмечает, что в период с 1991 до конца 2021 гг импорт оружия в Украине был незначительным.

Украина могла получить еще больше основных видов вооружения, однако западные партнеры боятся эскалации. В то же время другие страны, участвующие в военных конфликтах, получали нужное Киеву оружие.

"Из-за опасений, что поставки боевых самолетов и ракет дальнего радиуса действия может привести к дальнейшей эскалации войны в Украине, страны НАТО отклонили запросы Украины на них в 2022 году. В то же время они поставляли такое оружие другим государствам, вовлеченным в конфликты, в частности на Ближнем Востоке и в Южной Азии", - добавил старший научный сотрудник программы SIPRI по вопросам передачи вооружений Питер Д. Веземан.

Помощь Украине вооружением от Запада: что известно из актуального

8 марта УНИАН сообщал о передаче Киеву две самоходные зенитные установки Gepard от Германии. Кроме того, Берлин предоставил этому еще более сотни автомобилей для пограничников и шесть мобильных антенных систем.

На следующий день, 9 марта, Польша заявила о передаче 10 танков Leopard-2 к четырем, которые уже были в Украине. Также Дуда заявил, что Варшава готова отдать Киеву свои истребители МиГ-29. Потом и Словакия поддержала слова президента Польши.

10 марта Норвегия заявила о совместной с США передаче Украине еще двух взводов зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Кроме этого стало известно, когда Осло передаст Киеву первые свои танки.

А вот Швейцария решила уничтожить зенитные ракеты, которые могли бы пригодиться украинским системам ПВО.

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