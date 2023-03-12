Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал власти Германии ускорить и нарастить поставки боеприпасов ВСУ.
Об этом украинский министр сказал в интервью "Bild am Sonntag". Кулеба отметил, что нехватка боеприпасов является проблемой "номер один" в войне с россиянами.
"Германия могла бы больше помочь с боеприпасами. С артиллерийскими боеприпасами " - подчеркнул министр.
"Мы говорили с немецкой оборонной промышленностью (...) и она попросила немецкое правительство об одном: подписать контракты. Они частично готовы. Так что проблема в правительстве" – сказал Кулеба.
Помощь Германии Украине
Германия помогает Украине с самого начала войны. Но украинская сторона не раз отмечала, что Берлин часто медлит с оказанием военной помощи. Примером этого является затягивание вопроса о предоставлении Украине танков немецкого производства Leopard.
При этом, в прошлом месяце немецкая сторона передала ВСУ еще две зенитные установки Gepard и 6 тыс. боеприпасов к ним.