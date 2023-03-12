Кулеба отметил, что промедление идет именно от правительства в Берлине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал власти Германии ускорить и нарастить поставки боеприпасов ВСУ.

Об этом украинский министр сказал в интервью "Bild am Sonntag". Кулеба отметил, что нехватка боеприпасов является проблемой "номер один" в войне с россиянами.

"Германия могла бы больше помочь с боеприпасами. С артиллерийскими боеприпасами " - подчеркнул министр.

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"Мы говорили с немецкой оборонной промышленностью (...) и она попросила немецкое правительство об одном: подписать контракты. Они частично готовы. Так что проблема в правительстве" – сказал Кулеба.

Помощь Германии Украине

Германия помогает Украине с самого начала войны. Но украинская сторона не раз отмечала, что Берлин часто медлит с оказанием военной помощи. Примером этого является затягивание вопроса о предоставлении Украине танков немецкого производства Leopard.

При этом, в прошлом месяце немецкая сторона передала ВСУ еще две зенитные установки Gepard и 6 тыс. боеприпасов к ним.

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