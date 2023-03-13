В понедельник украинские военные уже провели боевые стрельбы.

Украинские военные скоро завершат учения на основном боевом танке Leopard 2. Курс длится уже несколько недель.

Об этом сообщает немецкое издание ZDF. Отмечается, что в понедельник, 13 марта, солдаты провели боевые стрельбы на военном полигоне Берген в Нижней Саксонии.

"Учения позволили украинским военным вести огонь с применением современной системы вооружения", - говорит бригадный генерал Бьерн Шульц, командир школы танковых войск в Мюнстере на военной базе в Нижней Саксонии.

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Танки Leopard для Украины

14 февраля после заседания "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что в вопросе предоставления Украине танков Leopard сотрудничают восемь стран: Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, в ВСУ хотят сформировать как минимум два танковых батальона с Leopard 2.

Первые танки Leopard от Польши прибыли в Украину 24 февраля 2023 года.

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