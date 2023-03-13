Украинские военные скоро завершат учения на основном боевом танке Leopard 2. Курс длится уже несколько недель.
Об этом сообщает немецкое издание ZDF. Отмечается, что в понедельник, 13 марта, солдаты провели боевые стрельбы на военном полигоне Берген в Нижней Саксонии.
"Учения позволили украинским военным вести огонь с применением современной системы вооружения", - говорит бригадный генерал Бьерн Шульц, командир школы танковых войск в Мюнстере на военной базе в Нижней Саксонии.
Танки Leopard для Украины
14 февраля после заседания "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что в вопросе предоставления Украине танков Leopard сотрудничают восемь стран: Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.
По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, в ВСУ хотят сформировать как минимум два танковых батальона с Leopard 2.
Первые танки Leopard от Польши прибыли в Украину 24 февраля 2023 года.