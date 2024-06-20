Ракета разрабатывалась с учетом возможности бить на расстояние до 500 км.

Украина ускорила разработку новой версии ракеты "Нептун", которой занимается уже 14 лет, сказал Анатолий Храпчинский - заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ.

"Есть такое мнение, что это модифицированная ракета Х-35 советского образца. Однако, стоит отметить, что большинство компонентов существенно отличается от советских ракет. Возможности этой ракеты довольно широкие, она разрабатывалась с учетом возможности бить на расстояние до 500 км. Возможности этой ракеты позволяют работать как по суше, так и по морским целям, зависит от комплектации. Я думаю, что она в действии, активно проверяется, отрабатывается. Поскольку сейчас благоприятные условия для отработки в боевых условиях такими ракетами", - сказал Храпчинский в эфире "Киев 24".

Он также отметил, что Украина может использовать эту ракету для ударов по территории РФ на любом расстоянии. Поскольку ограничений на использование украинского вооружения по территории РФ - нет. Храпчинский также считает, что российские ПВО не способны бороться с таким типом ракет.

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"Большинство российского ВПК, в том числе и ПВО, может сбивать только российские ракеты. То, что предлагает украинское ВПК - мы видим и по БПЛА и по ракетам - это разработки, которые имеют интересные международные идеи. Я более чем уверен, что российская ПВО не может противопоставить что-то против украинских ракет", - пояснил Храпчинский.

Эксперт добавил, что Украина потеряла время с разработкой этой системы, что пока не позволяет эффективно масштабировать этот процесс, изготавливая большое количество ракет.

"Кроме того, во время захвата Крыма, были потеряны некоторые возможности по увеличению этих систем. Но сейчас есть потребность и я думаю, что украинский ВПК может обеспечить минимальные потребности, чтобы активнее масштабировать производство. Я думаю, что речь идет о десятках ракет. Не надо путать украинский ВПК с российским. Поскольку украинское более точное и технологичное. Мы видим, как РФ запускает большое количество ракет, но долетает мало. Это связано с низкой эффективностью этих ракет. Если мы говорим об украинском оружии, то один выстрел - одно попадание - одно уничтожение. Не надо равняться на Россию, поскольку это не является эффективным решением ведения боевых действий", - добавил Храпчинский.

Модернизированный "Нептун"

Накануне военный эксперт Defence Express Олег Катков сообщил, что Украина могла модернизировать ракету "Нептун", которой била, в частности, по украденному россиянами БДК "Константин Ольшанский"

По информации Forbes, украинские разработчики в последнее время работали над созданием "Длинного Нептуна" - модифицированной ракеты, которая способна бить по целям на большем расстоянии. В частности, "Длинный Нептун" впервые нанес удар в августе, повредив батарею ПВО С-400 ВВС России в Крыму.

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