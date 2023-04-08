Россияне изготавливают новый вид тяжелых 1,5-тонных авиационных бомб, которые украинские Силы обороны пока не имеют возможности сбивать. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона.
Он отметил, что недавно российский министр обороны Сергей Шойгу демонстративно ездил на предприятия, которые изготавливают 1,5-тонные бомбы. С высокой вероятностью они так же будут оснащаться крыльями и GPS-навигацией, как это сейчас происходит с 500-килограммовыми бомбами.
"Полуторатонные бомбы - это уже втрое большая мощность. Еще раз подчеркиваю, что нужны средства, которые могут противостоять – это системы Patriot, Samp-t из наземных. А лучше всего - это современные самолеты F-16 или другие поколения "4+", способные противостоять российской авиации на дальних подступах", - сказал он.
Игнат отметил, что пока у Украины нет средств, чтобы сбивать авиационные бомбы, поэтому они несут определенную угрозу.
"Враг применяет эти бомбы дистанционно. Пока безнаказанно. Нужно понимать, что такие бомбы наносят удары с дистанции 50 плюс километров и за линией боевого столкновения или государственной границы. Поэтому их пока нечем доставать, именно самолеты, которые их запускают", - пояснил спикер.
Россияне бьют по Украине авиабомбами - что известно
Как сообщал УНИАН, ранее Игнат заявлял, что российские оккупанты активно используют против украинских военных крылатые авиабомбы, и такие действия врага являются для нас новой угрозой.
Российские оккупанты за день применяют до 20 планирующих авиабомб по всей линии разграничения.
В начале марта армия Российской Федерации впервые использовала против Украины управляемые бомбы УПАБ-1500в. их вес составляет 1,5 тыс. кг.
Ранее Игнат подчеркивал, что Вооруженным силам для противодействия управляемым авиабомбам необходима современная авиация, которая поможет оттеснять российские самолеты как можно дальше от украинских границ.