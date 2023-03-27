В МИД страны убеждены, что Западу надо отойти от принципа поэтапной военной помощи.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал союзников быстрее передать Украине истребители F-16.

В интервью изданию "РБК-Украина" он заявил, что западным партнерам Украины стоит отказаться от принципа поэтапной военной помощи и предоставить все необходимое вооружение для победы над агрессором. Министр надеется, что Запад понял необходимость проводить проактивную, а не реактивную политику.

"Что касается F-16, то летчики — это летчики, мы не говорим о каких-то космических кораблях. А пилоты самолетов у вас есть, они будут обучены за короткий срок", — пояснил Рейнсалу.

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Дипломат убежден, что F-16 может быть платформой противовоздушной обороны и воздушного щита Украины.

Истребители F-16 для Украины

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат ранее объяснял, что ВСУ смогут очень быстро освободить оккупированные территории, если получат американские истребители F-15 и F-16.

Однако соответствующее решение пока не принимали ни в США, ни в других странах.

В то же время военный эксперт Олег Жданов допускает, что США могут тайком передать Украине истребители F-16, ссылаясь на тот факт, что украинских пилотов взяли на тесты в Штаты.

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