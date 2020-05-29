Отремонтированный катер "Никополь" после ремонта вернулся на службу ВМС

25 ноября 2018 года корабельная группа ВМС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы до порта Мариуполь Азовского моря.

Малый бронированный артиллерийский катер «Никополь» после ремонта вернулся на службу Военно-Морских Сил ВСУ Украины.

Как сообщили в пресс-службе Государственного концерна «Укроборонпром», на государственном предприятии «Николаевский судостроительный завод» возобновили боеспособность МБАК «Никополь», возвращенного из плена русских. Катер уже прошел военную приемку и оставил акваторию завода.

Ремонтные работы МБАК «Никополь» начались в феврале. За это время специалисты Николаевского судостроительного завода отремонтировали наружную обшивку подводной части катера, винто-рулевые комплексы, протекторную защиту, донно-бортовую арматуру и судовое оборудование. Кроме того, на заводе восстановили электросистемы и электрооборудование МБАКу и покрасили его.

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Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года корабельная группа ВМС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В международных водах в районе Керченского пролива пограничная корабельная группа РФ в составе кораблей, истребителей и вертолетов совершила нападение на украинские корабли и, применив оружие, захватила в плен 24 члена экипажей, трое из них получили ранения.

Украинские экипажи провели в плену 10 месяцев. В мае 2019-го Международный трибунал по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить украинских моряков и вернуть захваченные катера и буксир.

В сентябре РФ передала Украине военнопленных членов экипажей, а корабли вернула только через месяц, 18 ноября 2019 года, в разбитом и разворованном состоянии.

2 мая 2020 года в Одессу вернулся рейдовый буксир «Яны Капу» после ремонта в военно-морской базе г. Очакова.

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