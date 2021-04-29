Усовершенствованные очки с дополненной реальностью дадут военным возможность вести прицельный огонь в полной темноте, густом тумане, дождевой и пылевой завесах.

В США военные проводят испытания новых усовершенствованных приборов ночного видения ENVG-B.

Читайте такжеСША оказали ВСУ помощь на почти $8 миллионов для совершенствования управления и связиКак пишет Dvids Hub, испытания провели солдаты четвертого батальона 23-го пехотного полка боевой группы бригады Stryker 19 апреля на базе в Вашингтоне.

Известно, что очки с дополненной реальностью Enhanced Night Vision Goggle-Binoculars для американской армии производит США израильская компания Elbit Systems of America.

Приборы ночного видения ENVG-B нового уровня

Прибор дает возможность вести прицельный огонь в полной темноте, густом тумане, дождевой и пылевой завесах.

Еще очки создают иллюзию нахождения внутри компьютерного шутера. В сети шутят, что с их помощью можно почувствовать себя игроком в Call of Duty.

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Автор: Катерина Шварц