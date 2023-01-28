Украинских защитников ожидают усиленные тренировки и обучение работе с западными танками, сильно отличающимися от привычных советских.

Украина ожидает поставок около сотни танков западного производства Leopard 2 и Challenger 2, а также более 30 американских Abrams.

Более современные западные танки заменят советские модели, на которых украинские защитники воевали в прошлом году. Перспективу сменить устаревшую технику военные сравнивают со сменой автомобиля, говорится в материале Financial Times.

"Это как если бы у тебя была машина 1950-х годов, а потом ты сел в Porsche", – комментирует инструктор ВСУ.

Видео дня

В следующем месяце украинским защитникам предстоит столкнуться со значительным усилением тренировок – в связи с обучением по использованию немецких танков Leopard 2, сильно отличающихся от привычных им советских. Потребуется и тактическая подготовка – танкам необходимо интегрироваться с пехотой, артиллерией, системами ПВО и РЭБ (так называемый общевойсковой маневр).

Аналитики отмечают, что танки, объединенные с артиллерией и пехотой, будут иметь жизненно важное значение для любой украинской наступательной или оборонительной операции в будущем. В то же время подчеркивают, что не стоит делать поспешных выводов, что "танки сами по себе выиграют эту войну".

"Но это важный вклад, и они дадут Украине больше шансов на успех в 2023 и 2024 годах", – подчеркивает Роб Ли, старший научный сотрудник Исследовательского института внешней политики,

Как ожидается, Украина получит два дивизиона Leopard 2 от таких стран как Германия, Польша, Испания и других. Первый батальон из 40 Leopard 2 ожидается примерно через три месяца. Ранее в этом месяце первые украинские военные прибыли в Германию для тренировок на бронетранспортере Marder, учения вскоре стартуют на полигоне в Мюнстере, Нижняя Саксония. Учения с танками Leopard, как анонсировал министр обороны Германии Борис Писториус, начнется чуть позже. Также в этом месяце США начали общевойсковые тренировки для украинцев на полигоне в Баварии. Впоследствии начнут подключать и американские танки Abrams. Они в Украине появятся нескоро. Их развертывание займет не меньше нескольких месяцев, а на обучение танкового экипажа, как следует из данных Международного института стратегических исследований, потребуется не менее пяти-шести недель.

Танки для Украины - что стоит знать

Накануне Президент Владимир Зеленский заявил, что актуальные потребности Украины в западной технике для борьбы против российских оккупантов включают 300-500 танков.

Ранее правительство Германии решилось на передачу Украине 14 танков своего производства Leopard 2. Кроме того, Берлин дал "зеленый свет" на реэкспорт этих танков для других стран. Кроме того, президент США Джо Байден объявил о передаче 31 танка Abrams.

Еще ряд стран заявили о готовности передать Украине танки (Польша, Испания, Норвегия, Финляндия и другие). Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявлял, что 27 января "многие страны официально подтвердили согласие на поставку Украине 321 тяжелого танка".

В то же время поставки танков потребует времени на их подготовку, на обучение украинские военных и так далее. Президент Украины Зеленский призвал Запад ускориться, поскольку танки могут прибыть слишком поздно.

Вас также могут заинтересовать новости: