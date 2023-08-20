Программа подготовки будет учитывать способности каждого пилота и общие пожелания украинской стороны.

Программа обучения украинских пилотов на F-16 учитывает определенные пожелания украинской стороны и индивидуальные способности каждого летчика. Об этом в эфире телемарафона рассказал пилот Воздушных сил ВСУ с позывным Moonfish, который тоже участвует в учебной программе.

По его словам, тренировки будут сосредоточены вокруг того типа боевых миссий, которые являются основными для украинской авиации в условиях текущей войны. Также будут учтены те боевые условия, в которых приходится воевать украинским пилотам.

Четких временных рамок программа обучения не имеет. Срок подготовки пилота будет зависеть от его индивидуальных способностей, уверяет Moonfish. По его собственной оценке, на освоение истребителя F-16 украинским летчикам понадобится около полугода.

Видео дня

В то же время инженерам, которые будут обслуживать переданные Украине истребители, придется обучаться немного дольше, чем самим пилотам.

Moonfish отметил, что особенностью F-16 является большая номенклатура различных систем вооружений, из-за чего освоение самолета требует значительного времени.

Также пилот признался, что для участия в программе украинским летчикам пришлось продемонстрировать "очень серьезное" владение английским языком.

Обучение пилотов на F-16 - что известно

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что учения украинских пилотов на F-16 "уже начались", но передача самих истребителей состоится лишь после комплексной подготовки летчиков и технического персонала.

По словам командующего Воздушных сил Николая Олещука, в Великобританию на обучение поехали пилоты выпуска 2023 года. Кроме того, в Швеции отдельно пройдут подготовку молодые пилоты выпуска 2016 года, которые уже имеют достаточный боевой опыт.

Вас также могут заинтересовать новости: