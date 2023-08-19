Будущее украинской авиации за молодыми пилотами, отметил командующий Воздушных сил.

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук раскрыл детали об украинских пилотах, которые будут учиться на истребителях F-16.

"Я, как командующий Воздушных сил, понимаю, что наше будущее за молодыми пилотами. Поэтому я принял решение, и в Великобританию на обучение поехали пилоты выпуска этого 2023 года. Что касается Швеции: туда поехали молодые пилоты выпуска 2016 года с достаточным боевым опытом", - сказал Олещук в эфире информационного телемарафона.

По его словам, система подготовки в этих странах является достаточно гибкой. К каждому украинскому пилоту инструктора подходят индивидуально.

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"Накануне подготовки два моих пилота были протестированы инструкторами Соединенных Штатов Америки. Если взять общую подготовку, по которой они занимаются, то общая подготовка составляет 32 месяца. По нашим двум пилотам было принято решение, что они смогут овладеть самолетом F-16 за четыре месяца", - добавил генерал-лейтенант Воздушных сил Николай Олещук.

Западные истребители для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, 19 августа министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что учения украинских пилотов на F-16 "уже начались". Хотя само снабжение истребителей начнется после комплексной подготовки летчиков и технического персонала.

Кроме того, командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук назвал главные современные самолеты, в которых нуждается Украина во время войны. Так, на первом приоритете находится самолет F-16. На втором месте - шведский самолет JAS 39 Gripen. На третьем месте - Eurofighter Typhoon, самолет Великобритании. И на четвертом месте - французский самолет Rafale.

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