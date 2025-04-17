Украинские производители не сдаются, пытаясь найти средство для борьбы с авиабомбами.

У Сил обороны Украины по-прежнему нет универсального средства для борьбы с российскими КАБами, которые бьют по прифронтовым городам. Такое заявление в интервью "Главкому" сделал военный специалист по системам РЭБ и связи, глава "Центра радиотехнологий" Сергей Бескрестнов, позывной "Флеш".

"Все крупные прифронтовые города находятся в зоне воздушного поражения БПЛА противника и от этого они страдают очень давно. В Херсон долетают абсолютно все российские средства - от "мавиков" до простейших БПЛА. В Запорожье также долетают FPV-дроны и ударные дроны, потому что расстояние от линии соприкосновения - 30 км и в основном его можно пролететь над водой, где видимость и радиосвязь достаточно хорошие", - отметил он.

Бескрестнов обратил внимание на то, что в последнее время увеличилось количество атак на Сумскую область и Сумы, до которых от линии фронта достаточно большое расстояние. Россияне применяют не только дешевые БПЛА типа "Молния" или "Ланцеты", но и новый тип беспилотников, которые управляются по сигналам мобильной связи.

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"На днях был сбит новый тип БПЛА, которого мы никогда раньше не видели: ударное самодельное устройство, которое долетело аж до Сум и кружило там над домами. Многие из этих БПЛА являются неточными: они не поражают военные объекты, а направлены больше на террор населения. Была история, когда такие беспилотники падали в центре Сум и погиб человек на легковом автомобиле, который явно не был военным объектом. То есть удастся найти цель - хорошо, не получится - ударим, куда сможем", - добавил он.

Относительно КАБов, как отметил "Флеш", ситуация глобально не изменилась, хотя украинские производители по-прежнему не сдаются, пытаясь найти "панацею" от корректируемых авиабомб россиян.

"У нас до сих пор нет панацеи, универсального средства, чтобы по ним работать. Единственное средство противодействия им - техника радиоэлектронной борьбы. Но время полета КАБа очень короткое: за эти считанные минуты повлиять на систему спутниковой навигации, которой управляется авиационная бомба, достаточно сложно. Впрочем, наши производители и разработчики не сдаются, проводят эксперименты и определенные успехи у нас есть. С помощью РЭБ мы по крайней мере можем отклонить КАБ от критических объектов, но он все равно упадет где-то на нашей территории", - пояснил военный.

Он добавил, что никто не застрахован от того, куда и что может упасть. Бескрестнов добавил, что с помощью РЭБ украинские защитники могут отклонять КАБы, крылатые и определенные баллистические ракеты, чтобы защитить объекты критической инфраструктуры и какие-то важные позиции.

Тем не менее, средства радиоэлектронной борьбы не уничтожают ракету в воздухе и не могут заставить ее полететь в обратном направлении. "Флеш" подчеркнул, что украинским защитникам нужно действовать в направлении предупреждения, если нет способа бороться с определенным видом оружия:

"Мы били по истребителям и успешно, но для этого нужны специальные ракетные комплексы, которые способны захватить истребитель на дальнем расстоянии и его сопровождать, чтобы поразить. Но ракеты, имеющие головку захвата цели, очень дефицитны".

По словам Бескрестнова, россияне имеют четкую схему, по которой происходит сброс боеголовки. Они просчитывают все до секунды, чтобы на такой маневр ВСУ не могли отреагировать имеющимися комплексами.

"Но мы уменьшаем количество КАБов атаками на склады на аэродромах, где они хранятся", - подытожил военный.

Чем Украина сбивает российские КАБы

Как писал УНИАН, украинские РЭБ срывают наведение КАБов. По данным Forbes, промахи россиян могут свидетельствовать об эффективности украинских средств глушения, которые нарушают связь между бомбами КАБ и навигационными спутниками.

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский впервые официально подтвердил, что Украина сбивает с курса российские КАБы системами радиоэлектронной борьбы. По его словам, ВСУ обладает достаточным количеством РЭБ.

Однако, как отметил Сырский, РФ пытается этому противодействовать, обновляя свои УМКП антеннами "Комета-М".

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