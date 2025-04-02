Завершился конкурс, на котором выдвигались предложения о том, как можно бороться с российскими планирующими бомбами.

В НАТО нашли варианты противодействия российским КАБам, которые РФ активно использует для ударов по украинским городам. Об этом сообщает военный портал Defence Express.

Уточняется, что завершился 15 конкурс инноваций, стартовавший в феврале. Там отметились три участника, которые предложили самые эффективные решения по борьбе с планирующими бомбами и получили поддержку от инновационной экосистемы НАТО.

Первое место заняла французская компания Alta Ares. Она предложила использовать искусственный интеллект для выявления, идентификации и прогнозирования траектории полета КАБов. Фирма адаптировала уже готовую систему, которая была создана для разведывательных миссий в Украине.

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По данным издания, она использует алгоритмы ИИ для обработки видео и аудиозаписей. Система, помимо прочего, позволяет предвидеть возможные направления российской атаки для превентивных действий.

Второе место занял немецкий стартап Tytan Technology. Он предложил для борьбы с КАБами зенитный дрон Tytan, испытания которого начались в Украине в 2024 году. Аппарат имеет дальность полета более 15 км. Он способен развивать скорость до более чем 250 км/ч.

Третье место занял еще один французский стартап Atreyd. Он предложил создать автономный рой дронов-камикадзе для перехвата бомб в полете с использованием ультразвуковой системы обнаружения и наведения.

По словам главы Командования НАТО по вопросам трансформации Пьера Вандье, в финал конкурса прошли 13 предложений из 40.

Чем Украина сбивает КАБы

Как писал УНИАН, в Forbes ранее появилась информация о том, что украинское таинственное оружие сбивает российские КАБы.

Россия значительно увеличила производство планирующих бомб в 2024 году. Уточнялось, что ежемесячно РФ выпускает тысячи КАБов по украинским позициям, вызывая огромные разрушения и человеческие потери.

В Воздушных силах Украины сообщил об успешном сбитии планирующей бомбы в Запорожской области. Это был первый подобный случай.

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