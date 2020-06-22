Javelin для Украины: в США отгрузили военную помощь на $60 миллионов

Также в командовании отметили, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Американские военнослужащие погрузили на борт самолета вооружение, в частности противотанковые ракеты Javelin, для отправки в Украину.

Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщило в Twitter Транспортное командование США.

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"Военнослужащие ВВС США, приписанные к авиабазе Довер, грузят вооружение по линии иностранных военных продаж на самолет компании Atlas Air Worldwide, предназначенное для отправки в Украину", − указано в сообщении.

Также в командовании отметили, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как сообщал УНИАН, Госдеп США одобрил продажу Украине 16 катеров Mark VI и вооружения на 600 миллионов долларов.

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