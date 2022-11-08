Главы оборонных ведомств двух стран договорились о дальнейшей поддержке Украины.

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с новым министром обороны Италии Гвидо Кросетто сотрудничество в сфере обороны между двумя странами.

Как сообщает Голос Амерки, также министры обсудили дальнейшее сотрудничество в вопросе поддержки Украины, включая противовоздушную оборону.

Ллойд Остин поблагодарил Гвидо Кросетто "за его приверженность поддержке итальянской помощи в области безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя от российской агрессии. Два лидера договорились поддерживать тесное сотрудничество для развития оборонного партнерства США и Италии", говорится в в заявлении Министерства обороны США.

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Новый пакет военной помощи от США

4 ноября в Пентагоне объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на $400 млн. Он будет включать, в том числе 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров, 1,1 тыс. дронов Phoenix Ghost.

Согласно сообщению Пентагона, также США и Нидерланды вместе профинансируют восстановление танков Т-72, находящихся на хранении в Чехии. В целом Украине передадут 90 танков, часть из которых прибудет еще до конца этого года.

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