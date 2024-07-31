Возможно, самолеты будут базироваться на одном из польских аэродромов, проводя тренировки над нашей страной.

Первая партия истребителей F-16 прибыла в Украину. Об этом сообщает военный обозреватель "Думской" Алексей Сухой.

По его словам, количество самолетов небольшое.

"Западные партнеры поставили самолеты, как и договаривались, в конце июля. Возможно, они будут базироваться на одном из польских аэродромов, проводя тренировки над нашей страной. Это несомненно большой шаг вперед", - сказал журналист. Видео дня

В то же время некоторые СМИ опубликовали фото F-16, прибывших в Украину. Ряд Telegram-каналов также опубликовали фото истребителей. При этом официального подтверждения со стороны украинских властей этой информации пока нет.

Истребители F-16 для Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Bloomberg в среду, 31 июля, Украина получила первую партию истребителей F-16. Отмечается, что конец июля давно был назначен крайней датой для первой поставки. Точное количество переданных машин не называется, но известно, что их немного.

Когда начнутся боевые операции с использованием этих самолетов - пока тоже не понятно.

Вас также могут заинтересовать новости:

Вас также могут заинтересовать новости: