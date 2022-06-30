Генсек отметил, что государства НАТО поддерживают идею передачи более современного вооружения, в том числе западного, Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Нато нет списка с видами вооружения, поставки которого в Украину исключены.

Об этом он сказал по итогам саммита лидеров Альянса, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Мадрида.

Столтенберг отвечал на вопросы о возможных поставках боевых танков западного образца в Украину.

Генсек отметил, что государства НАТО поддерживают идею передачи более современного вооружения, в том числе западного, Украине.

По его словам, объявления о поставке новых партий вооружения были сделаны и на саммите в Мадриде. При этом Столтенберг заверил, что о каких-либо исключениях в поставках речь не идет.

"НАТО сейчас имеет задачу помочь Украине с переходом на современное вооружение натовского образца. И конечно, у нас нет списка оборудования, которое мы исключаем из этого", - сказал он.

По его словам, государства НАТО рассматривают широкий список вооружения натовского образца и "это и является месседжем этого саммита".

До сих пор страны Запада отказывались поставлять Украине танки западного образца. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что из-за опасений вовлечения в войну с Россией страны Запада имели договоренность не предоставлять Украине определенные виды оружия.

Напомним, что, по данным NYT, РФ применила против Украины более 200 видов запрещенного оружия.

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