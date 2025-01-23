В то же время в Пекине говорят, что "не знакомы" с этой ситуацией.

Два иранских грузовых судна, которые перевозят важный химический ингредиент для ракетного топлива, отправятся из Китая в Иран в течение следующих нескольких недель. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на разведданные служб безопасности двух западных стран.

По информации источников, корабли Golbon и Jairan под иранским флагом будут перевозить более 1000 тонн перхлората натрия, который используют для изготовления основного ингредиента твердого ракетного топлива.

Двое чиновников также сообщили, что из перхлората натрия можно получить 960 тонн перхлората аммония, что составляет 70% топлива для твердотопливных ракет.

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"Из этого количества перхлората аммония можно произвести 1300 тонн топлива, что достаточно для заправки 260 иранских ракет средней дальности, таких как "Хейбар Шекан" или "Хадж Кассем"", - добавили чиновники.

Известно, что перхлорат аммония входит в перечень химических веществ, которые контролируются Режимом контроля за ракетными технологиями, международным антираспространительным органом. Чиновники отметили, что химикаты предназначались для Корпуса стражей исламской революции, элитного подразделения вооруженных сил Ирана.

"34 20-футовых контейнера с химикатами были загружены на судно "Голбон", которое во вторник вышло с китайского острова Дайшань. Ожидается, что "Jairan" выйдет из Китая с 22 контейнерами в начале февраля. Оба судна, принадлежащие иранским компаниям, должны были совершить трехнедельный рейс в Иран без единого захода в порт", - пишет Financial Times, ссылаясь на слова официальных лиц.

Чиновники добавили, что химикаты были загружены на судно Golbon в порту Тайкан к северу от Шанхая и предназначались для Бандар-Аббас, порта на юге Ирана, что на побережье Персидского залива.

"Согласно данным системы отслеживания судов Marine Traffic, "Голбон" провел по меньшей мере несколько дней у острова Дайшань перед отплытием во вторник. В среду рано утром Marine Traffic показал, что "Цзяйран" находится примерно в 75 км к югу от Дайшаня у побережья Нинбо в китайской провинции Чжэцзян", - подчеркнули в издании.

При этом чиновники не ответили, знал ли Пекин о таких поставках. Известно, что США и их партнеры часто критикуют Китай за то, что он оказывает поддержку таким странам, как Иран или Россия.

В свою очередь посольство Китая в США сообщило, что "не знакомо" с этой ситуацией. Там заверили, что Пекин стремится "поддерживать мир и стабильность на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива и активно способствовать политико-дипломатическому урегулированию иранской ядерной проблемы". В иранском правительстве отказались от комментариев.

В свою очередь бывший ведущий аналитик ЦРУ по вопросам Китая Деннис Уайлдер отметил, что КНР проводила крупные продажи оружия Ирану еще с 1979 года, а также продавала противокорабельные ракеты HY-2 в 1986 году во время войны между Ираном и Ираком.

"С начала 1990-х годов Китай оказывал значительную помощь иранским военным в их программе разработки баллистических ракет, а также предоставлял экспертные знания, технологии, детали и проводил обучение. Мотивация Китая тайно помогать Ирану сегодня включает в себя тайную помощь Ирану в производстве ракет для российских военных усилий [в Украине], цементирование общего дела против предполагаемого гегемонизма США ... и ежегодную закупку Пекином больших объемов иранской сырой нефти со скидками", - объяснил Уайлдер.

Позиция Китая по войне в Украине - последние новости

Ранее аналитик Foreign Policy рассказал, что Китай не против участия войск КНДР в войне на стороне России. По его словам, КНР может увидеть в этом определенные преимущества для собственных интересов.

В то же время президент США Дональд Трамп надеется на помощь Китая в завершении войны России против Украины. Он отметил, что упомянул об этом во время телефонного звонка с президентом КНР Си Цзиньпином.

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