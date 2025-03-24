По словам обозревателя, со временем репутация танка ухудшилась.

C1 Ariete является основным боевым танком Италии и имеет существенное значение для армии страны с момента его принятия на вооружение в середине 1990-х годов. Этот танк был предназначен для замены устаревшего парка американских M60A1 и немецких Leopard 1. Однако многие называют Ariete худшим танком в НАТО. Об этом пишет оборонный обозреватель журнала 19FortyFive Айзек Зайц.

Характеристики танка C1 Ariete

Этот танк имеет традиционную структуру, которая схожа с другими западными машинами, а именно с водителем спереди, боевым отделением посередине и двигателем сзади. В частности компания Iveco изготовила корпус и двигатель, а OTO Melara поставила башню и систему управления огнем.

Танк имеет длину 9,52 метра, ширину 3,61 метра и высоту 2,45 метра, весит 54 тонны. Экипаж боевой машины состоит из четырех человек: командир, наводчик, заряжающий и водитель.

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"Броня Ariete сочетает сталь и композитные материалы, что обеспечивает защиту от различных угроз. Однако, броня считается более тонкой по сравнению с другими современными БТР, такими как Challenger 2 и M1 Abrams, что вызывает критику", - отмечает Айзек.

Основным вооружением Ariete является 120-мм гладкоствольная пушка OTO Breda L/44, которая может стрелять большинством боеприпасов стандарта НАТО. Танк имеет 42 боекомплекта, из которых 15 готовых выстрелов хранятся в корзине башни, а остальные 27 - в стеллаже корпуса.

"Дополнительное вооружение включает два 7,62-мм пулемета MG 42/59, один из которых установлен коаксиально с основной пушкой, а другой - на башне для зенитных целей", - добавляет эксперт.

Недостатки Ariete

По словам Айзека, несмотря на то, что Ariete считался передовым на момент его представления, со временем его репутация ухудшилась. По сравнению с другими БТР НАТО, такими как Challenger 2, Abrams, Leopard 2 и Leclerc, итальянский танк не получил такого же уровня модернизации и обновления, в результате чего его начали критиковать из-за пригодности для фронта.

Также броня танка тоньше, чем должна быть, из-за чего его защита является не такой надежной, как в других боевых машинах.

"Кроме того, отсутствие значительных модернизаций в течение многих лет привело к тому, что Ariete отстает от своих аналогов с точки зрения технологий и боевой эффективности. Кроме того, производство Ariete происходит медленно, и на вооружении итальянской армии сейчас находится только 200 единиц. Учитывая относительно небольшое количество танков на вооружении, их влияние на поле боя, вероятно, будет минимальным в случае широкомасштабной войны", - объяснил обозреватель.

Действительно ли Ariete является худшим танком НАТО?

Айзек считает, что этот танк, скорее всего, заслуживает звания худшего среди стран НАТО, несмотря на то, что его системы управления огнем и тепловизор дают танку все необходимое, чтобы воевать на поле боя.

"Где танк отстает, так это в сфере защиты и производительности. Даже с модернизированными бронепакетами на поздних модификациях, броня Ariete все еще чрезвычайно тонкая по сравнению с другими современными БМП. Масштабное производство также существенно ограничивает общее влияние Ariete на поле боя. Так заслуживает ли этот танк звания "худшего танка в НАТО"? Честно говоря, пожалуй, да", - отметил Зайц.

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