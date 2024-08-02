Хорватия до 2028 года планирует модернизировать свои вооруженные силы.

Власти Хорватии решили обновить вооружение Вооруженных сил страны, при этом старая бронетехника может быть передана Украине. Об этом пишет издание Vecernji list.

Долгосрочный план развития Вооруженных сил Хорватии до 2028 года включает закупку значительного количества военной техники, включая боевые машины пехоты, танки, комплексы ПВО и самоходные артиллерийские установки. Министерство обороны уже ведет переговоры с потенциальными поставщиками, однако поставки задерживаются, потому что оружие, в котором заинтересована и Хорватия, и которое производится в Европе или США, в первую очередь достается Украине.

Так, в апреле в Хорватию прибыли первые шесть из 12 истребителей "Рафаль", и уже через год эскадрилья будет полностью укомплектована. Кроме того, к 2026 году все 62 боевые бронированные машины Bradley M2A2 ODS будут отремонтированы и модернизированы на заводах Dura Dakovic в сотрудничестве с Bae Systems. Также в планах Министерства обороны Хорватии заказ на производство 30 новых бронетранспортеров Patria, что доведет общее количество этих машин до 200.

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Кроме того, Хорватия планирует закупить дополнительные арнтиллерийские установки PzH 2000 калибра 155 мм в дополнение к уже имеющимся 14 гаубицам. В планах также приобрести мобильную артиллерию на колесах, среди возможных вариантов рассматриваются шведская 155-мм Archer или французская 155-мм Caesar.

В долгосрочный план закупок будет также включена закупка новых танков. Рассматриваются три варианта – немецкий Leopard A7+, американский Abrams и французский Leclerc. Подсчитано, что Хорватии на первое время понадобится как минимум 50–60 танков.

При этом, отмечается в статье, в результате Хорватия выведет из эксплуатации всю оставшуюся бронетехнику российского или югославского производства, которую возможно передадут Украине.

Военная помощь Украине от Запада

В июле Испания объявила о передаче нового пакета помощи, в который вошли 10 танков Leopard 2А4, экскаваторы и большое количество противотанковых ракет.

Также, по данным СМИ, Германия тайно передала Украине огромный пакет военной помощи, в который вошла тяжелая бронетехника.

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