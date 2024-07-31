В Минобороны Чехии поблагодарили немецкую сторону за то, что она "может таким образом оценить нашу помощь Украине".

Чехия получит от Германии 14 боевых танков Leopard 2A4 и один спасательный танк Büffel 3. Это уже вторая компенсация для страны за поставки военной техники в Украину, которая подвергается российской агрессии, сообщается на сайте чешского Министерства обороны.

Отмечается, что первый танк из этой поставки будет отправлен в Чехию в конце этого года, другие боевые машины поступят до апреля следующего года, а эвакуационный танк - до начала 2026 года.

"Предварительные рыночные консультации по возможной закупке дополнительных Leopard 2A4 танки также были начаты. Таким образом, модернизация чешской танковой армии продолжается", - говорится в сообщении. Видео дня

В Минобороны Чехии поблагодарили немецкую сторону за то, что она "может таким образом оценить нашу помощь Украине, которая сталкивается с жестокой российской агрессией".

"Это не только шаг вперед для танковой армии, но и для всей тяжелой механизированной бригады, строительство которой является символом нашей преданности коллективной обороне НАТО. Это большой шаг вперед в том, что мы отходим от советских технологий, где у нас были проблемы как с производством запчастей, так и с модификациями или обслуживанием", - отметили в ведомстве.

Военная помощь Чехии Украине Украине

В Чехии заговорили о создании украинского "легиона". В частности, Министерство обороны страны изучает соответствующую инициативу Польши.

В ведомстве подчеркнули, что подчеркнули, что вступление в такое подразделение будет исключительно добровольным.

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