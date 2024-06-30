Бойцы ВСУ 33-й отдельной механизированной бригады показали в деталях, как работают в танке и чем усовершенствовали машину.

Украинский экипаж рассказал о немецком Leopard то, чего не знали об этом танке иностранные коллеги. Об этом говорится в сюжете Армия ТѴ, посвященном современному танку Leopard 2.

Сейчас танк находится на вооружении 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Командир экипажа танка Андрей отметил, что познакомились они с Leopard в августе прошлого года. Сначала танк казался экзотическим великаном, но после учений за рубежом экипаж уверенно освоил управление и сейчас уже умеет даже то, чего не рассказывали иностранные инструкторы.

Механик-водитель Олег рассказал, что танк имеет 12-цилиндровый дизельный двигатель, но в экстренных ситуациях он может ехать и на керасине, и на бензине. Его мощность составляет 1,5 тыс лошадиных сил. Снизу танк защищен сплошной и глухой бронеплитой. В то же время для защиты от дронов, по словам военного, танк пришлось самим оборудовать специальными конструкциями.

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"Здесь стоит РЭБ от дронов, и по бокам доработана комулятивная защита. Это уже сами доставляли, "Мангалы" сделать пробовали, но здесь конструкция такая - и башня, и пушка. Не придумали еще конструкции, чтобы она как-то складывалась и можно было заехать в посадку", – сказал механик-водитель.

На вопрос, насколько сложно в этом танке поставить на место гусеницы, заметил, что "по народному методу – не сложно, а если по-научному, то нужно потратить немного времени. По словам Олега, используют несложный и достаточно быстрый способ накинуть гусеницы. "По-народному гусеницы сами набрасываются на место. Иностранцы нам этого не показывали, они этого не знали и сами не делали", – отметил он.

Наводчик Валерий рассказал, что движущуюся цель можно легко преследовать с помощью компьютерной системы: "Если цель движется, я 3-6 секунд жму кнопку "чебурашки" (система управления башней и пушкой танка), компьютер ловит и уже сам держит цель. Я могу отъезжать, подъезжать, разворачиваться, но пушка будет только в одном направлении (в направлении цели)", – подчеркнул он.

Наводчик сообщил, что пушку можно заряжать различными снарядами, в зависимости от того, какая цель. Он показал место в танке, где хранятся боеприпасы: "Это у нас "Санта-Барбара", потому что чего только здесь нет. Поэтому так и называем. Здесь есть разные виды снарядов. Например, для пехоты – шрапнель из 1100 шариков в одном снаряде, которые разлетаются при взрыве. Есть бронебойные снаряды", – пояснил он.

По словам военного, в танке нет автоматического заряда пушки, это делается вручную. Как выяснилось, в составе экипажа танка люди мирных профессий: энергетик, деревообработчик, водитель грузовика и водитель маршрутки.

Сотрудничество Украины и Германии

По состоянию на апрель с.г. Германия передала ВСУ 55 танков Leopard 1A5 и 18 Leopard 2A6. В частности и в июне Германия передала Украине большой пакет оборонной помощи, в который вошли HIMARS, системы ПВО и танки.

Также известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует производить на заводе в Украине гибриды танков Leopard и ПВО Skyranger. Прототип уже представили в Париже на оружейной выставке Eurosatory 2024 года.

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