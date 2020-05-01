Госдеп США одобрил продажу Филиппинам военных вертолетов

Продажа американских вертолетов Филиппинам «не изменит базового военного баланса в регионе».

Госдеп США одобрил продажу Филиппинам ударных вертолетов AH-64E Apache и AH-1Z Viper.

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Об этом сообщает управление Минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA), передает kommersant. Филиппины получат шесть вертолетов AH-64E Apache за $1,5 млрд и шесть вертолетов AH-1Z Viper за $450 млн. В рамках двух контрактов также будет поставлено все необходимое оборудование к вертолетам.

«Филиппины рассматривают использование AH-64E Apache и AH-1Z Viper для модернизации своих возможностей. Предлагаемая сделка поможет Филиппинам в развитии и поддержании потенциала в обороне, борьбе с терроризмом и защите критически важных объектов инфраструктуры», - заявили в DSCA.

Ведомство добавило, что продажа вертолетов Филиппинам «не изменит базового военного баланса в регионе». Теперь обе сделки должен рассмотреть и утвердить Конгресс США.

Филиппины и США планировали с 4 по 15 мая провести военные учения, однако их пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Учения в этом году должны были стать последними, так как в феврале 2020 года власти Филиппин объявили о решении прекратить действие соглашения, предусматривавшего возможность проведения совместных учений с США. Договор, действовавший между двумя странами с 1998 года, также регламентировал заходы американских военных кораблей в филиппинские порты.