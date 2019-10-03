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Филиппинский флот списал один из старейших боевых кораблей

18:12, 03 октября 2019
Оружие
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Филиппины списывают со службы корабли времен Второй мировой / wikipedia.org

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Как сообщает Jane`s 360, судно построили на верфях американского Портленда. 1 октября состоялась церемония его списания – корвет прослужил в ВМФ Филиппин 71 год. До того, как поступить в распоряжение филиппинцев, корабль использовался США как патрульное и эскортное судно.

Отмечается, что в апреле этого года Филиппины списали еще один старый корабль этого же проекта – «Султан Кударат».

Ранее сообщалось, что командование вооруженных сил Швеции расконсервирует уникальную подземную военно-морскую базу на острове Мускё.

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Теги: #Филиппины#флот