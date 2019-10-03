Филиппинский флот списал один из старейших боевых кораблей

Судно начало свою службу еще во времена Второй мировой.

ВМС Филиппин прекратили эксплуатацию еще одного корвета проекта PCE 827 «Себу», который был спущен на воду в 1944 году.

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Как сообщает Jane`s 360, судно построили на верфях американского Портленда. 1 октября состоялась церемония его списания – корвет прослужил в ВМФ Филиппин 71 год. До того, как поступить в распоряжение филиппинцев, корабль использовался США как патрульное и эскортное судно.

Отмечается, что в апреле этого года Филиппины списали еще один старый корабль этого же проекта – «Султан Кударат».

Ранее сообщалось, что командование вооруженных сил Швеции расконсервирует уникальную подземную военно-морскую базу на острове Мускё.