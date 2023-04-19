Министр рассказал о свежих поступлениях в системе ПВО, которые уже в рядах Сил обороны.

Министр обороны Алексей Резников подтвердил передачу Украине очередного зенитно-ракетного комплекса установки IRIS-T от Германии.

Об этом говорится в сообщении министра на его Facebook-странице о важности создания в Украине многоуровневой системы ПВО/ПРО в кратчайшие сроки, поскольку это защита мирных городов, критической инфраструктуры, людей в тылу и на фронте.

"Системы Patriot формируют способность, которой раньше не было – поражать баллистические цели. Очередная установка IRIS-T, за которую мы благодарим немецких партнеров-повышает возможности борьбы с крылатыми ракетами. Iris'и, как и Nasams'и, прекрасно себя зарекомендовали", - написал министр.

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Он добавил, что МиГи от польских и словацких друзей усилят защиту и от российских ракет, и от иранских дронов.

"Все это - свежие поступления, которые уже в рядах Сил обороны. Продолжение следует", - подчеркнул Резников.

По его словам, учитывая варварскую тактику Кремля Украине нужно больше платформ разного уровня и боеприпасы к ним.

"Нам нужно больше ПЗРК. Самолеты западного образца - вершина этой пирамиды. Что касается каждой платформы, сначала мы слышали: "Нет, это невозможно". Теперь они защищают наше небо. Последовательно работаем на результат. Чем крепче будет защита воздуха, тем больше ресурсов Украина сможет задействовать для победы, тем быстрее наши люди вернутся домой", - подчеркнул Резников.

Он поблагодарил партнеров за бесценную помощь.

"Мы никогда не забудем, что свет и тепло в наших домах прошлой зимой удалось сохранить во многом благодаря поддержке друзей, которые обеспечили нам средства для обороны", - добавил министр.

IRIS-T для Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 апреля, SPIEGEL сообщило, что Украина получила от Германии вторую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T.

В частности, доставка второй системы Iris-T и 16 управляемых ракет состоялась несколько дней назад - примерно 16 апреля.

12 октября 2022 года министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украину прибыла немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T. Германия обещала предоставить Украине еще несколько таких систем ПВО.

24 февраля 2023 года стало известно, что Швеция поможет Украине получить важные составляющие для дополнительной системы противовоздушной обороны Iris-T.

Справка. Iris-T - зенитный ракетный комплекс (ЗРК) среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначенный для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и БПЛА.

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