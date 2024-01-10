По данным шведской Saab AB, ракеты IRIS-T производятся в рамках совместного проекта компаний Германии, Греции, Норвегии, Италии, Испании и Швеции.

Правящая коалиция Германии одобрила продажу Саудовской Аравии 150 ракет класса "воздух-воздух" IRIS-T. Это первая поставка оружия в страну Персидского залива, которую правительство в Берлине предоставило за более чем пять лет.

Главный представитель канцлера Олафа Шольца Штеффен Хебестрайт подтвердил это одобрение, о котором впервые сообщил журнал Der Spiegel, на очередной правительственной пресс-конференции в среду в Берлине, пишет Bloomberg.

По данным шведской Saab AB, ракеты IRIS-T производятся в рамках совместного проекта компаний Германии, Греции, Норвегии, Италии, Испании и Швеции. Генеральным подрядчиком является немецкая компания Diehl Defense GmbH & Co. KG.

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По словам людей, знакомых с решением, правительство Германии также одобрило следующие поставки оружия:

Дополнительная подводная лодка от Thyssenkrupp Marine Systems GmbH в Израиль.

Три минно-искательных судна из запасов вооруженных сил Германии отправлены в Пакистан.

300 ручных противотанковых средств RGW 90 на сумму около 1,9 миллиона евро (2,1 миллиона долларов США) в Грузию.

Поставки немецкого оружия в Саудовскую Аравию

Германия прекратила поставки оружия в Саудовскую Аравию в конце 2018 года из-за ее участия в конфликте в Йемене и убийства журналиста Джамаля Хашогги, но теперь меняет эту политику, чтобы вознаградить правительство в Эр-Рияде за его недавнюю поддержку Израиля.

На этой неделе администрация Шольца дала понять, что она также готова поддержать продажу дополнительных самолетов Eurofighter Саудовской Аравии, хотя и заявила, что их доставка может занять несколько лет.

Еще летом прошлого года в Германии вспыхнул громкий скандал, когда пресса узнала о желании правительства Шольца снять существующий запрет на экспорт истребителей в Саудовскую Аравию.

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