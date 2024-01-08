Берлин решил "наградить" Саудовскую Аравию за то, что она не стала активно поддерживать террористов ХАМАС.

Германия сняла запрет на продажу истребителей Eurofighter Typhoon Саудовской Аравии. Эмбарго действовало последние 5 лет, пишет Politico.

Отмечается, что в 2007 году Саудовская Аравия приобрела 72 истребителя Eurofighter, которые являются совместной разработкой оборонных предприятий Британии, Германии, Италии и Испании. Позже Эр-Рияд выразил желание приобрести еще 48 таких самолетов, однако Германия наложила эмбарго из-за действий Саудовской Аравии в Гражданской войне в Йемене и из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.

Решение об отмене этого запрета Берлин принял, как утверждается, из-за изменения ситуации в регионе после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, а также из-за "очень конструктивного отношения Саудовской Аравии к Израилю".

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Politico отмечает, что решение об отмене запрета приняла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего пребывания в Израиле.

Издание также отмечает, что правительство Германии давно подвергалось критике со стороны промышленности из-за этого запрета. Теперь оборонные предприятия смогут получить новые заказы.

Однако другой представитель немецкого правительства заявил сегодня, что окончательное решение о продаже самолетов Саудовской Аравии еще не принято, поскольку не проведены тендерные процедуры.

Германия продаст истребители Саудовской Аравии

Как писал УНИАН, еще летом прошлого года в Германии вспыхнул громкий скандал, когда пресса узнала о желании правительства Шольца снять существующий запрет на экспорт истребителей в Саудовскую Аравию.

Немецкие журналисты и политики были возмущены тем, что правительство ФРГ отказалось участвовать в так называемой "авиационной коалиции" и не вызвалось помочь Украине даже в подготовке пилотов, не говоря о поставке самолетов.

"Мы не можем отказывать Украине в вооружении и в то же время поставлять самое современное оружие диктатурам и автократиям", – говорил тогда лидер партии "Зеленые" и председатель Европейского комитета Антон Хофрайтер.

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