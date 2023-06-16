Ожидается, что стоимость контракта составит несколько миллиардов евро.

Концерн Rheinmetall хочет заключить с правительством Германии контракт на миллиарды евро, чтобы уже в июле поставить в Украину первые 35-мм снаряды для зенитных установок Gepard.

Об этом заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, пишет Reuters. Отмечается, что немецкий концерн запустил производственную линию после того, как Швейцария отказалась разрешить экспорт 35 мм боеприпасов для Gepard в Украину.

"Правительство заказало 300 тысяч снарядов... В этом году мы обязательно поставим от 40 тысяч до 60 тысяч снарядов", - сказал Паппергер.

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Как известно, Rheinmetall является одним из крупнейших в мире производителей артиллерийских орудий и танковых снарядов. Ожидается, что стоимость контракта между концерном и немецкими властями составит несколько миллиардов евро и о нем объявят в ближайшие шесть недель.

"Это определенно будет наш лучший год с точки зрения приема заказов", - сказал Паппергер, добавив, что ожидает также сделки по поставкам транспортных средств, боеприпасов, электроники и радиолокационных систем.

Кроме того, гендиректор Rheinmetall подтвердил план компании увеличить производство до 600 тысяч снарядов в 2024 году с 450 тысяч.

"Мы производим артиллерийские снаряды почти на полную мощность, потому что спрос есть, международный спрос очень высокий. Мы рассчитываем выйти на полную мощность в следующем году" , - добавил он.

По словам Паппергера, концерн готов к возможному переходу стран-членов НАТО к общим стандартам в производстве артиллерийских и других снарядов, если об этом договорятся министры. Это значительно бы облегчило поток поставок боеприпасов и снизит цены.

Боеприпасы для Украины

Как ранее сообщал УНИАН, 9 июня США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,1 миллиарда долларов. В него вошли, в частности, боеприпасы к противоракетным комплексам Patriot, 105-мм и 203-мм снаряды.

На днях США заявили о дополнительном пакете помощи, в который вошли артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, а также дополнительные боеприпасы для NASAMS и HIMARS.

В ЕС также анонсировали, что поток боеприпасов в Украину должен увеличиться в ближайшее время.

По данным Financial Times, что ВСУ ежедневно осуществляют более 5 тысяч артвистрелов, равный годовому запасу артиллерийских снарядов страны Европы.

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