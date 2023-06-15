Украинские офицеры ПВО говорят, что российские военные всегда меняют тактику и ищут слабые места.

Во время перехвата "гиперзвуковой" российской ракеты "Кинжал" операторы Patriot действовали по инструкции, но все равно не ожидали, что смогут сбить "супероружие" Путина, говорится в материале The Economist.

30-летний оператор Patriot Вячеслав рассказал в комментарии изданию о настроении военных, когда они подтвердили перехват "Кинжала". По его словам, в ту ночь, когда ВСУ поняли, что вошли в историю, на позициях ПВО раздались аплодисменты: бойцы были рады и сыпали ругательствами.

"Мы поняли, что Patriot сработал. В следующий раз, когда мы увидели на своих мониторах уже не один, а шесть "Кинжалов", оставалось только приступить к делу", - вспоминает Вячеслав.

В материале говорится, что система ПРО Киева организована послойно, чтобы покрыть город. Мощные системы, такие как Patriot, NASAMS и iris-t, находятся на вершине этой иерархии. В то же время Украина также завершила процесс интеграции других комплектов, в том числе советских "Буков" и С-300, в новую централизованную систему управления. Когда цель идентифицирована, против нее применяется самая эффективная ракета, поражающая ее как можно дальше от города.

Украинские офицеры ПВО говорят, что российские военные всегда меняют тактику и ищут слабые места: враг часто запускает десятки БПЛА и ракет по одному и тому же коридору в надежде, что у мобильных подразделений закончатся боеприпасы.

РФ прибегает и к другим хитростям: например, меняет траекторию БПЛА или ракет, чтобы избежать радиолокационного слежения, или запускает их сразу со всех направлений.

В ночь на 4 мая в небе над Киевом с помощью ПВО Патриот была уничтожена российская гиперзвуковая ракета "Кинжал". Это первый случай перехвата такого типа воздушной цели, отметили в ВВС Украины.

Мастерство украинских ПВО разрушило еще один миф об "аналоговнетном" оружии русских. Ведь оказалось, что "Кинжал" - это всего лишь подвесной "Калибр", и от гипезвуковой ракеты у него только скорость на начальном этапе после взлета.

В российских источниках утверждается, что скорость ракета "Кинжал" может развивать до 10 Махов (около 12 тыс. км/ч), а ее дальность составляет более 2 тыс. км. Правда, русские умалчивают, что эти ракеты, хотя и разгоняются до гиперзвуковых скоростей за счет ускорителя, не могут поддерживать такую скорость постоянно.

В тот месяц, когда ПВО впервые сбили "Кинжал", Россия выпустила по Украине 16% всех ракет, которые она накапливала за 15 месяцев войны, что почти в три раза превышает средний показатель. Большинство из них были нацелены на Киев.

Россия перешла на более редкие баллистические ракеты, такие как "Искандер-М" и "Кинжалы", пытаясь прорвать столичную противовоздушную оборону. Тем не менее показатель по сбитым целям у ПВО благодаря западным ЗРК существенно вырос и вскоре военные дошли до 100% уничтожения крылатых ракет. Сейчас многие эксперты соглашаются, что ПВО Киева является, пожалуй, лучшей в мире.

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