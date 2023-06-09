Боеприпасы предоставляются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). По этой системе США закупают ресурсы у промышленности или партнеров.

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,1 миллиарда долларов. В него вошли, в частности, боеприпасы к противоракетным комплексам Patriot.

В сообщении Пентагона указывается, что критически важные средства к ПВО и боеприпасы предоставляются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

По этой системе США закупают ресурсы непосредственно у производителей или партнеров. Это объявление представляет собой начало процесса заключения контрактов на предоставление Украине дополнительных приоритетных возможностей.

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В пакет включены:

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

системы ПВО и ракеты HAWK;

105-мм и 203-мм снаряды;

малые разведывательные БПЛА RQ-20 Puma;

боеприпасы с лазерным наведением;

обучение, техническое обслуживание и прочее.

Отмечается, что Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности.

Помощь США - последние новости

19 мая Сенат США утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на 40 млрд долларов. Пакет был одобрен большинством голосов и отправлен на подпись президенту США Джо Байдену.

С тех пор США предоставляют Украине технику и боеприпасы отдельными траншами. Например, 9 мая США объявили о пакете военной помощи на 1,2 миллиарда долларов, в который вошли беспилотников, артиллерии, системы противовоздушной обороны, а также программное обеспечение и техническая помощь.

С учетом этого пакета, военная помощь США Украине с начала российского полномасштабного вторжения достигла почти 37 миллиардов долларов.

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