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Фрегат "Гетьман Сагайдачний" вышел в Черное море для учебных стрельб

19:15, 03 мая 2020
Оружие
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"Гетьман Сагайдачний" провел стрельбы из пускового ракетного комплекса ПК-16 / фото УНИАН

Флагман украинского флота фрегат "Гетьман Сагайдачний" вышел в Черное море, он закрыл район для проведения ракетных испытаний и выполнил ряд учебно-боевых задач.

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Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

"Перед экипажем стояли непростые задачи практических стрельб из корабельной артиллерийской установки АК-100 и уничтожения условного противника из зенитной автоматической артиллерийской 30-миллиметровой установки - АК-630, с которыми личный состав успешно справился. Впервые за несколько лет корабль провел стрельбы из пускового ракетного комплекса ПК-16 для обеспечения радиоэлектронных помех, которые создают так называемые "облака" для выведения с курса наведенных на корабль ракет", - говорится в сообщение.

Отмечается, что уже не впервые украинские военные моряки зафиксировали нарушения морского права и присутствие Черноморского флота РФ в оккупированных и стратегически важных морских участках.

Сообщается, что кроме военных разведывательных кораблей Российской Федерации, в районе Галицинских газовых месторождений экипаж флагмана наблюдал за тем, как российский танкер, который двигался из оккупированных морских районов, спустил трёхцветный флаг со своего флагштока, чтобы украинские моряки его не зафиксировали.

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