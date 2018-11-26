"Надо их за***шить, бл**ь. Медведев уже в такой панике орет": появилась запись переговоров россиян по захвату кораблей ВМС Украины

Во время выхода из Керченского пролива российские корабли открыли огонь по украинским.

Опубликована запись переговоров российских военных, принимавших участие в захвате украинских кораблей вблизи Керченского пролива.

Их обнародовал Генштаб ВСУ. ТСН приводит расшифровку радиоперехвата на языке оригинала.

- Подполковник Шарапов

- Сейчас командира дам, это "Дон"

- Шатохин, да, Михалыч

- Ну, я второй раз навалился, ему разодрал чуть-чуть по корме. Есть мысли, бл*ть, *бошить военные, а не буксир. Они тогда остановятся точно. Военные, маневренные, они начали маневрировать быстро.

- Михалыч, команда от руководства Пограничной службы *бать их так, тараном короче, чтобы нах*й повредить все.

- Это оперативная группа, капитан Басов. Москва уточняет, кто совершил навал?

- ПСКР "Дон"

- В отношении кого?

- А947

- Дайте точки, в которой был совершен навал, и точки, в которой вы сейчас находитесь.

- Первый навал 4456 0 3630 8, время 7:35, второй навал 4456 6 3650 5, время 7:44

- Больше не было навалов?

- Пока нет.

- Ваши координаты?

- 4458 7 30 4

- Надо *башить нах*й, надо их за*башить, бл*ть. Медведев уже в такой панике орет, такое ощущение, что там уже президент контролирует всю эту х*йню.

-Ну я не знаю, я понимаю, попытки есть…

- Бл*ть, в винторулевую куда-нибуль чего-нибудь им зах*ячить. Ты не пытался въ*бать носом?

-Пытались, он не подпускает.

- С «Лафета» пытаешься заливать его?

- Не-а, они у нас это – не фурычат.

- У нас столкновение с "Изумрудом". Серьезное

- Между собой что ли?

- Да.

- Во все сводки попадем.

- Ну и че теперь. Кто скажет, что не снимут с должности?

- Михалыч, смотри, короче… Щас там едут десять пацанов таких с прикольными навыками физической подготовки.

-Угу.

-Они щас верхом ко мне придут, минут наверное через 50, через час.

-Угу.

-Мы же их можем забрать с заветного, откуда-нибудь катерком твоим.

- Нет. Там мелко.

- Шарапов, вам какие команды поступили сейчас, ранее поступали?

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-Выходил на меня Шеин. Я, честно говоря, хотел бы уточнить: блокировать их, он говорил, ну по крайней мере буксир блокировать. Но я вот сейчас сижу, осознаю и думаю: блокировать на север нельзя или на юг выход, на выход из (тервод) нельзя ему?

- На выход.

-На выход? Ух ты… Ну значит будем сейчас развивать ход, догонять, они семь узлов пошли, мы догоняем.

- Михалыч, классно у тебя получилось, видео у тебя ох*ительное, и эмоции у тебя такие неподдельные, уже по телевизору тебя показывают.

-Да ну, ты брось.

-Я тебе серьезно говорю.

-Ты не видел, какие у нас повреждения. П*здец.

-Работаю с буксиром. Буксир остановился. Но люди стоят с пулеметами.

-Все. Буксир остановился. Люди с пулеметами. Так точно.

- Пока все. Я вас понял.

- Керчь, капитан Бас, оперативная группа, подскажите, кто применял оружие по предупредительную стрельбу.

-ПСКР "Изумруд".

- "Изумруд", да.

-Не могу выйти на "Изумруд", там кипишь сильный в эфире. Там эти орут, украинцы, тонут или что там с ними происходит.

-Он что, на поражение что ли? Ничего себе.

-Да, алло. Сейчас, сек.

-Я понял.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, который "сел на мель", блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Однако пограничный корабль РФ «Дон», вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

Россия же заявляет, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены.

По информации начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, не получив до 17:00 информацию о возможности прохода через пролив, корабли ВМС Украины приняли решение возвращаться в пункт постоянного базирования - в Одессу. "При проходе кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 миль от побережья Крыма, в районе 40 километров юго-восточнее Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение", - рассказал Муженко. Шесть украинских военнослужащих получили ранения.

На заседании СНБО было принято решение предлагать ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии.

Председатель ВР Андрей Парубий сообщил, что созывает внеочередное заседание парламента из-за агрессии Российской Федерации у Керченского пролива сегодня, 26 ноября, на 16:00.