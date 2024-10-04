Франко-немецкая группа KNDS подписала контракт на поставку 12 САУ Caesar.

Украина получит от франко-немецкой группы KNDS большую партию самоходных артиллерийских установок Caesar, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в Twitter (X).

"На полях промышленного форума в Киеве KNDS подписала контракт на поставку 12 САУ Caesar", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что финансирование поставок осуществляется за счет средств Украины.

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Лекорню добавил, что это соглашение является частью усилий по увеличению оборонных мощностей Франции и направлено на поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

САУ Caesar - новости

В январе 2024 года Франция сформировала артиллерийскую коалицию в поддержку Украины. В коалиции двадцать пять стран, в том числе Бельгия. Они договорились поставить Украине еще 72 Caesar в дополнение к шести, что уже были переданы.

Ранее франко-немецкая оружейная группа KNDS, производитель САУ Caesar. сообщила о создании филиала в Украине.

Сколько именно установок САУ "Caesar" сейчас находится в Украине - неизвестно. Однако по состоянию на апрель 2024 года стало известно, что украинская сторона потеряла менее 10% созданных во Франции самоходных артиллерийских установок Caesar, установленных на грузовиках, благодаря их большой мобильности.

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