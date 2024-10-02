Бельгия передаст Украине три самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar. Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на офис министра обороны Людивин Дедондер.
"Совет министров в ближайшее время рассмотрит предложение о приобретении и передаче Украине трех САУ Caesar на общую сумму 12 миллионов евро", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в январе 2025 года Франция сформировала артиллерийскую коалицию в поддержку Украины. В коалиции двадцать пять стран, в том числе Бельгия. До 2024 года они договорились поставить Украине еще 72 Caesar в дополнение к шести, что уже были переданы.
Бельгия присоединилась к коалиции в мае и будет отвечать за передачу трех установок из заявленного числа.
Оружие для Украины: последние новости
США заказали для Украины новые партии авиационных бомб малого диаметра GВU-39. С компанией Boeing был заключен контракт стоимостью 6,9 миллиарда долларов на производство неопределенного количества бомб. Соглашение также предусматривает поставки таких авиабомб Японии, Болгарии и Украине в рамках иностранных военных продаж (FMS).
Кроме того, США передают Украине бомбы JSOW – их поставки одобрил американский президент Джо Байден.