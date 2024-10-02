Эти установки будут переданы в рамках обязательств Бельгии по коалиции артиллерии для Украины.

Бельгия передаст Украине три самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar. Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на офис министра обороны Людивин Дедондер.

"Совет министров в ближайшее время рассмотрит предложение о приобретении и передаче Украине трех САУ Caesar на общую сумму 12 миллионов евро", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе 2025 года Франция сформировала артиллерийскую коалицию в поддержку Украины. В коалиции двадцать пять стран, в том числе Бельгия. До 2024 года они договорились поставить Украине еще 72 Caesar в дополнение к шести, что уже были переданы.

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Бельгия присоединилась к коалиции в мае и будет отвечать за передачу трех установок из заявленного числа.

Оружие для Украины: последние новости

США заказали для Украины новые партии авиационных бомб малого диаметра GВU-39. С компанией Boeing был заключен контракт стоимостью 6,9 миллиарда долларов на производство неопределенного количества бомб. Соглашение также предусматривает поставки таких авиабомб Японии, Болгарии и Украине в рамках иностранных военных продаж (FMS).

Кроме того, США передают Украине бомбы JSOW – их поставки одобрил американский президент Джо Байден.

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