Этот ПТРК предназначен для пешей пехоты и работает по принципу "выстрелил и забыл".

Франция передала Украине противотанковые ракетные комплексы 5-го поколения Akeron, которые считаются аналогом Javelin.

Об этом заявил вице-президент Комиссии по национальной обороне и вооруженным силам Франции Жан-Луи Тьерио, которого цитирует Opexnews. Пока неизвестно, сколько ПТРК и ракет к ним передает Париж.

"Сегодня ясно, что вооружение, которое мы посылаем, хорошее и работает. САУ Caesar, ЗРК Mistral и Akeron хорошо выполняют свои задачи", - говорится в твите.

Akeron MP - что известно

Akeron MP, был разработан MBDA France и поступил на вооружение Франции в 2017 году. Он предназначен для замены MILAN и FGM-148 Javelin американского производства.

Этот ПТРК предназначен для пешей пехоты, но также может быть установлен на боевые машины. Дальность этого комплекса - до 5 км.

Работает он по принципу "выстрелил и забыл" - то есть военному достаточно навести на цель и выстрелить. Одна ракета весит 15 кг.

Несколько ранее стало известно, что Франция также отправляет в Украину 14 легких танков AMX-10RC. Это первая партия бронетехники от Парижа.

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