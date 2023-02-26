Радары будут совместимы с зенитно-ракетными комплексами, которые поставляют западные партнеры.

Французская компания Thales поставит в Украину радар GM 200 для системы противовоздушной обороны. Поставка состоится уже в мае.

Об этом рассказал генеральный директор компании Партис Кейн в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche.

По словам Кейна, длительные сроки поставки объясняются тем, что радарную установку сперва придется произвести. Только после этого состоится отправка.

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РЛС Ground Master 200 представляет собой трехкоординатный радар средней дальности действия. Это автономная установка, которая устанавливается на шасси грузового автомобиля.

Радар может быть интегрирован в систему противовоздушной обороны с зенитно-ракетным комплексом SAMP/T, который уже пообещали передать Украине.

Дальность обнаружения воздушных целей – до 250 км в режиме наблюдения и до 100 км в режиме привлечения.

Комплекс можно развернуть из походного в рабочее положение за 15 минут, свернуться и покинуть место – за 10 минут. Это обеспечивает дополнительную живучесть радара.

Поставки оружия Украине – последние новости

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине нужны истребители, чтобы начать масштабное контрнаступление. Украина хотела бы получить американские F-16, шведские Gripen или итало-германо-британские Tornado.

В Болгарии оружейный завод в городе Костенц запускает производство снарядов 122 мм после 35 лет простоя. Продукцию будут поставлять исключительно для ВСУ.

Хорватия готовится передать Украине 14 вертолетов типа Ми-8, поставка которых анонсировалась еще в ноябре. Вертолеты будут готовы к отправке ориентировочно через 10 дней.

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