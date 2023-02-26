В стране запускают завод, который находился в простое 35 лет.

Болгарский завод "Терем" в городе Костенц запускает производство снарядов 122 мм после 35 лет простоя. Продукцию будут поставлять исключительно для ВСУ.

Как пишет The New York Times, старт производства боеприпасов на заводе стал приятной новостью для жителей Костенец, ведь это означает увеличение рабочих мест

Завод прекратил производство 122-миллиметровых снарядов еще в 1988 году, когда Холодная война подошла к концу. Вскоре конвейеры снова заработают - через 35 лет после того, как последние 122-миллиметровые снаряды ушли из "Терема".

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Кроме того, снарядный завод в городе Сопот перешел на 6-дневную рабочую неделю, чтобы удовлетворять потребности Украины в БК. При этом источники финансирования производства снарядов непубличны. По данным издания, финансировать производство может быть правительство Болгарии, или инвестиции стран Запада.

Снаряды украинской артиллерии

Кроме партнеров, Украина сама налаживает производство боеприпасов для ВСУ. Речь идет об очень дефицитных калибрах, среди них и 152 миллиметра. Снаряды украинского производства изготавливаются по технологиям НАТО, мощности расположены как в Украине, так и в странах-партнерках.

Также позабавила новость о том, что специалисты "Укроборонпрома" разработали "карандаш" для разминирования.

Секретарь СНБО заявлял, что Украина наладила производство снарядов калибра 152 миллиметра и 122 миллиметра в промышленных масштабах.

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