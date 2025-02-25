Большая часть комплектующих нового беспилотного авиационного комплекса - отечественного производства.

К эксплуатации в ВСУ допустили новые FPV-дроны "Ведьмак". Отмечается, что они способны догнать любую колесную технику врага. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины беспилотный авиационный комплекс "Ведьмак", - говорится в заявлении.

По данным Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, высокоскоростные FPV-дроны этого комплекса способны догнать любую колесную технику оккупантов.

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"Ведьмака" изготавливают на украинском предприятии. Комплекс создан с учетом боевого опыта украинских воинов. Отмечается, что большая часть комплектующих - отечественного производства.

Также говорится, что при достаточно компактных размерах "Ведьмак" способен нести заряд, мощности которого достаточно для эффективного поражения бронетехники и защищенных огневых позиций противника. При этом дрон развивает значительную скорость и может резко маневрировать. "Птички" комплекса работают днем и ночью, обнаруживая и распознавая типичные вражеские цели.

Украинская крылатая ракета "Трембита" - что известно

Как писал УНИАН, на выставке Brave1 Defense Tech Innovations Forum 2025 представили украинскую крылатую ракету "Трембита". Говорилось, что компания Pars сделала ставку на доступность "Трембиты" - технические решения максимально упрощены, а стоимость разработки оценивается в несколько тысяч долларов за единицу. Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров на полях форума BRAVE1 рассказал, что уже в этом году Силы обороны могут получить новую технологию "рои дронов".

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