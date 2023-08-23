Всего на вооружении Финляндии находится 55 истребителей F-18 Hornet.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, готова ли Украина принять от Финляндии истребители четвертого поколения F-18 Hornet, которые там планируют вывести из экплуатации.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо в Киеве глава государства отметил, что приоритетными для Украины являются именно F-16 – из-за их количества, которое может обеспечить потребности украинских Воздушных сил. Однако, по его словам, Украина готова получать любые типы самолетов.

"Мы на войне... Мы берем все, что нам дают, чтобы защищать свое государство. Мы готовы учиться на всем, что плывет и что летает. Если Финляндии не нужны F-18, то давайте – мы с удовольствием [примем]", – сказал он.

Зеленский также отметил, Украина заинтересована в большем количестве бронетранспортеров. В частности, и этот вопрос они обсудили с Орпо.

F-18 Hornet от Финляндии - что надо знать о самолетах

Финляндия уже закупает истребители пятого поколения F-35А – на замену F-18 Hornet предыдущего поколения, которых страна имеет на вооружении 55 единиц.

Первые F-35 страна должна получить в 2026 году, а вывод из эксплуатации F-18 запланирован на 2028-2030 годы. В марте 2023 года Украина просила у Финляндии самолеты Hornet.

F-16 для Украины - когда самолеты будут получены

Несколько дней назад Зеленский совершил визиты в ряд стран Европы. В результате его переговоров в Нидерландах и Дании лидеры этих стран заявили, что готовы предоставить Украине современные западные истребители F-16.

Количество, которое предоставят Нидерланды, пока точно неизвестно. Ранее Зеленский говорил аж о 42 истребителях. В то же время, в Дании выразили готовность предоставить Украине 19 своих F-16, первые шесть из которых Украина получит уже в конце этого года.

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