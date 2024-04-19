Если это действительно так, тогда США теряют важное преимущество над китайской авиацией.

Китайские ученые утверждают, что смогли создать новый радар, который способен замечать американские военные самолеты-невидимки, такие как F-22. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Китайская команда под руководством Се Цзюньвэя из колледжа противовоздушной и противоракетной обороны Инженерного университета ВВС в Сиане, провинция Шэньси, заявила, что созданный ими новый метод увеличивает радиолокационную заметность самолетов-невидимок в 60 000 раз.

Утверждается, что новый метод позволяет радару контролировать пространство площадью около 63 000 квадратных километров, гарантируя, что F-22 будет оставаться в поле зрения радара. Результаты своей работы научная группа опубликовала в журнале Пекинского университета авиации и космонавтики.

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Как отмечает South China Morning Post, новая разработка китайских ученых может существенно повлиять на боевую эффективность американского истребителя F-22, созданного по концепции "стелс".

Также отмечается, что это уже не первая подобная разработка китайцев, направленная именно на обнаружение американских самолетов-невидимок. Ранее были представлены антистелс-радары, которые используют излучение низкочастотных электромагнитных волн или просто имеют усиленную мощность для обнаружения стелс-целей. Однако все они имели определенные недостатки, которые нивелировали способность постоянно отслеживать цель в условиях реального боя.

Команда Се Цзюньвэя утверждает, что преодолела инженерные проблемы, за которые критиковали их предшественников. Согласно опубликованным данным, комплексное и стабильное отслеживание истребителя F-22 может быть достигнуто с помощью всего лишь трех радаров, объединенных в систему.

Эти радары можно стратегически расположить на суше, островах, кораблях и даже летательных платформах, укрепляя возможности Китая по предотвращению доступа американской авиации в регионах Южно-Китайского моря и западной части Тихого океана.

Многоцелевой самолет-невидимка F-22: что о нем известно

Lockheed Martin F-22 Raptor начали создавать еще в контексте противостояния с СССР в 1980-х годах. Но свой первый полет самолет совершил лишь в 1997 году, когда советской угрозы уже давно не было, а китайская угроза еще не приобрел нынешний масштаб.

F-22 имеет передовые системы навигации, обнаружения целей, управления огнем и самих вооружений, но главной "фишкой" является его "незаметность" для вражеских радаров. F-22 стал первым истребителем пятого поколения в мире, который поставили на вооружение в 2005 году. Но из-за его большой стоимости и отсутствия потребности в таких самолетах производство свернули уже в 2011 году. Всего успели изготовить около 200 единиц.

F-22 ограниченно применяли для выполнения боевых задач в Сирии и Афганистане, начиная с 2014 года. В боевых действиях не было потеряно ни одного такого самолета, но за всю историю пять F-22 было потеряно по техническим причинам.

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