Для защиты нашего государства от вражеских баллистических ракет нужно больше специализированной техники, подчеркнул спикер командования Воздушных сил украинской армии.

Система ПВО Украины, которая защищает воздушное пространство на подконтрольной территории нашего государства, наиболее разнообразна.

Об этом сказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о сравнении работы ПВО за два года - в начале полномасштабного вторжения и сегодня. По его словам, в течение этих двух лет получен опыт сбивания воздушных целей, защиты воздушного пространства Украины в реальных боевых условиях. "Это самое ценное, что имеют сегодня наши защитники", - подчеркнул он.

При этом он добавил, что важно то, что в Украину поступила техника и вооружение. "Плюс техника, которая поступила на вооружение, в частности, системы NASAMS, IRIS-T, Patriot. Это то, что станет основой защиты воздушного пространства в воздушных силах. Мы ждем еще F-16, чтобы осуществлять еще истребительное прикрытие не менее эффективно, как это делают системы, работающие на земле", - сказал Игнат. По его словам, наряду с этим работают еще советские комплексы.

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Он подчеркнул, что сегодня в украинской ПВО существенные изменения - огромный парк по номенклатуре вооружения. "Конечно, открытием этой войны стали те мобильные огневые группы, которые сегодня тысячами работают на линии фронта и в середине страны, защищая нас от "Шахедов", - сказал Игнат. Представитель Воздушных сил ВСУ отметил, что для защиты Украины от баллистических ракет нужно больше специализированной техники.

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Как сообщал УНИАН, в конце 2023 года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал, какое именно вооружения Украина в ближайшее время начнет производить в партнерстве с Соединенными штатами Америки. Речь идет о совместное производство систем ПВО. Работа над этим началась.

С начала полномасштабной войны производство оружия в Украине значительно увеличилось. Кроме отечественных производителей, в Украину начали заходить иностранные компании. Например, в июле стало известно, что в Украине стартовал процесс строительства завода по производству беспилотников Bayraktar.

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