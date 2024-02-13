Система ПВО Украины, которая защищает воздушное пространство на подконтрольной территории нашего государства, наиболее разнообразна.
Об этом сказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о сравнении работы ПВО за два года - в начале полномасштабного вторжения и сегодня. По его словам, в течение этих двух лет получен опыт сбивания воздушных целей, защиты воздушного пространства Украины в реальных боевых условиях. "Это самое ценное, что имеют сегодня наши защитники", - подчеркнул он.
При этом он добавил, что важно то, что в Украину поступила техника и вооружение. "Плюс техника, которая поступила на вооружение, в частности, системы NASAMS, IRIS-T, Patriot. Это то, что станет основой защиты воздушного пространства в воздушных силах. Мы ждем еще F-16, чтобы осуществлять еще истребительное прикрытие не менее эффективно, как это делают системы, работающие на земле", - сказал Игнат. По его словам, наряду с этим работают еще советские комплексы.
Он подчеркнул, что сегодня в украинской ПВО существенные изменения - огромный парк по номенклатуре вооружения. "Конечно, открытием этой войны стали те мобильные огневые группы, которые сегодня тысячами работают на линии фронта и в середине страны, защищая нас от "Шахедов", - сказал Игнат. Представитель Воздушных сил ВСУ отметил, что для защиты Украины от баллистических ракет нужно больше специализированной техники.
Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит прочитать
Как сообщал УНИАН, в конце 2023 года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал, какое именно вооружения Украина в ближайшее время начнет производить в партнерстве с Соединенными штатами Америки. Речь идет о совместное производство систем ПВО. Работа над этим началась.
С начала полномасштабной войны производство оружия в Украине значительно увеличилось. Кроме отечественных производителей, в Украину начали заходить иностранные компании. Например, в июле стало известно, что в Украине стартовал процесс строительства завода по производству беспилотников Bayraktar.